GDF concede uniforme gratuito completo a alunos da rede pública

A partir da pré-escola, por determinação do governador Ibaneis Rocha, todos os estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal receberão uniforme escolar completo gratuitamente. O kit é composto por duas bermudas, dois shorts-saia, uma calça comprida, um casaco de capuz, três camisetas de manga curta e um par de tênis.

O benefício acolhe 456 mil estudantes e inclui a educação especial e a de jovens adultos. Em gestões anteriores, o uniforme completo só foi fornecido a beneficiários de programas sociais para famílias de baixa renda.

O investimento decorrente da gratuidade é estimado em R$ 120,9 milhões. A expectativa é de que o valor seja reduzido durante os lances do pregão.

A disputa de lances no Pregão Eletrônico 12/2019 está marcada para esta sexta-feira (10), às 10h30. Por uma questão de logística, a entrega será gradativa. Os primeiros uniformes chegarão aos alunos até o mês de abril.

No começo do ano letivo as escolas deverão apurar as numerações de roupa e calçado dos estudantes e enviar às Coordenações Regionais de Ensino (CREs). À medida que a Secretaria de Educação (SEEDF) receber as informações de cada CRE, serão emitidas ordens de serviço para a empresa vencedora do certame.

Por sua vez, a empresa, a contar da emissão, terá até 60 dias para entregar os uniformes à SEEDF. Por isso, quanto mais antecipadamente as escolas levantarem as informações, mais rapidamente os alunos receberão os uniformes.

Os 16 mil beneficiados pela Gestão Compartilhada, projeto conduzido pela SEEDF em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, receberão uniformes próprios. A data da licitação, bem como da entrega dos uniformes aos estudantes, será divulgada posteriormente.

