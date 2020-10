TJDFT mantém decreto de reabertura do comércio

PUBLICIDADE

A reabertura do comércio foi mantida pela 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) nesta quinta-feira (15).

A avaliação da validade do decreto distrital estabelecido em julho, foi um pedido da Procuradoria Geral do DF (PGDF), contra a ação popular impetrada há três meses pelo advogado e ex-candidato ao Senado pelo PSol Marivaldo Pereira, o jornalista Hélio Doyle, o cientista político Leandro Couto e o integrante do Conselho de Saúde Rubens Bias Pinto.

Em decisão unânime, o colegiado entendeu que a queda na média de mortes e internações mostram que não há razão para interferência do Judiciário.

Os autores alegavam na época, que diante do cenário pandêmico, não era possível que atividades econômicas consideradas não essenciais voltassem a funcionar. O pedido de liminar chegou a ser acatado pelo magistrado de 1ª instância.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em um primeiro momento, o desembargador relator deferiu o pedido do governo e afastou a liminar. Agora, todo o colegiado apreciou ocaso e confirmou a decisão do relator.