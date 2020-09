TJDFT convoca pessoas da comunidade para serem influenciadoras digitais

PUBLICIDADE

Tatiana Py Dutra

Quem sonha em usar as redes sociais para influenciar pessoas tem uma oportunidade. A Vara da Infância e da Juventude (VIJ-DF) busca divulgadores para a campanha Comunidade Solidária. A iniciativa visa arrecadar eletrônicos para que crianças e jovens abrigadas em instituições de acolhimento do Distrito Federal possam fazer aulas online.

Para dar uma forcinha aos influenciadores e atrair potenciais doadores, o site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) disponibilizou templates estilosos com as informações da campanha. As informações estão em vídeo, arte e sequência para stories. O download dessas mídias pode ser feito acessando o link.

A campanha

Coordenada pela Rede Solidária Anjos do Amanhã, a campanha Comunidade Solidária arrecada computadores, notebooks, tablets, smartphones e fones de ouvido. São aceitos equipamentos de qualquer marca ou modelo, novos ou usados desde que em bom estado e em funcionamentos. Quem preferir, pode fazer doações em dinheiro.

Segundo a Vara da Infância e Juventude, desde o início da campanha, em meados de agosto, foram arrecadados, 6 tablets, 4 computadores, 4 impressoras, 4 notebooks, 2 celulares e alguns acessórios (como modem, carregadores, caixas de som e monitores).