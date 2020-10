TJDFT abre visitação aos bens do 2º pregão do 2º Leilão Público Coletivo de 2020

PUBLICIDADE

Nesta sexta-feira, 16/10, e também na próxima segunda-feira, 19/10, interessados poderão conhecer os bens que serão ofertados durante o 2º pregão do 2º Leilão Público Coletivo do TJDFT. As visitas podem ser feitas, das 13h às 17h, nos depósitos públicos judiciais constantes no catálogo anexo ao Edital 02/2020.

O 2º pregão acontecerá no próximo dia 20/10, às 14h, na área externa ao lado do auditório do prédio do Ed. Josué Ribeiro de Sousa (antigo prédio da Vara da Infância e da Juventude – VIJ), localizado na SGAN 909). O evento seguirá todas as medidas de segurança sanitárias necessárias, indicadas pela Secretaria de Saúde do Tribunal, visando à prevenção de contaminação pelo novo coronavírus.

Na ocasião, serão oferecidos os 30 lotes que não foram arrematados durante o 1º pregão, realizado no último dia 6/10, oriundos de varas cíveis. A maioria dos lotes poderá ser arrematada com lances a partir de 50% do valor de avaliação, salvo disposição judicial diversa.

Para a participação no evento, deverão ser observadas algumas regras:

uso obrigatório de máscaras, tanto na visitação quanto no dia do evento;

todos serão submetidos à medição de temperatura corporal na entrada;

deverão ser respeitadas as marcações feitas, a fim de garantir o distanciamento entre as pessoas;

não será permitida a entrada com bebidas e alimentos, salvo em situações excepcionais, que deverão ser tratadas com a equipe do evento; e

a capacidade de lotação será rigorosamente observada e, uma vez preenchidas todas as vagas, somente serão admitidos novos participantes com a saída de outros.

O Edital 02/2020, assim como as fotos dos bens oferecidos e os endereços dos depósitos públicos, podem ser conferidos na página do TJDFT, por meio do link Leilões e Depósitos Públicos.

As informações são do TJDFT