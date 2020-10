Tiroteio deixa um morto e dois feridos em Taguatinga Norte

PUBLICIDADE

Um tiroteio na Praça do DI, em Taguatinga Norte, deixou um homem morto e duas pessoas feridas na tarde desta terça-feira (13). A informação inicial é de que a vítima fatal, de 27 anos, era foragido da Justiça, estava portando uma identidade falsa e veio a óbito no local.

As outras duas vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e encaminhadas, tanto pela corporação quanto pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para hospitais da região.

Pessoas que estavam no momento do tiroteio relataram aos militares que os autores do crime dirigiam um Fiat/Strada branco com placa adulterada com fita adesiva.

As investigações estão sendo conduzidas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por meio da 12ª Delegacia de Polícia (DP). O caso é tratado como possível acerto de contas.