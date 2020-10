Teto de garagem em Sobradinho desaba sobre carros e pessoas

PUBLICIDADE

O teto de uma garagem desabou sobre pessoas e veículos na tarde deste sábado (10), na área especial 01 de Sobradinho. Três carros e duas pessoas foram atingidas.

As duas pessoas são menores de idade. Um garoto de 17 anos sofreu cortes no braço e na perna direitos. Uma jovem de 16 anos teve um ferimento na cabeça e cortes no braço e perna esquerdos. Ambos foram levados ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS), conscientes e orientados.

O local ficou aos cuidados da Polícia Militar (PMDF). A Defesa Civil foi acionada para averiguar o desabamento.