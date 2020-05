Testes em massa detectaram 96 casos de Covid-19 nesta terça-feira (12)

PUBLICIDADE 

Mais 96 casos da Covid-19 foram detectados por meio da testagem rápida no Distrito Federal. Os testes são aplicados em dez pontos de testagem espalhados por dez regiões administrativas. Ao todo, 3.577 exames foram realizados. A maior parte deles, 775, ocorreu no ponto do Guará, localizado no ParkShopping, que também registrou maior número de casos positivos: 31.

Os testes rápidos começaram a ser disponibilizados à população no dia 21 de abril. Até o momento, 62.955 pessoas já foram testadas, o que resultou no diagnóstico de 698 casos do novo coronavírus.

Para fazer o exame, o cidadão deve agendar atendimento pelo site testa.df.gov.br ou pelo aplicativo e-GDF. O resultado é enviado para o e-mail cadastrado na plataforma. No site é possível obter a informação de quantas vagas cada local possui.

O drive-thru é exclusivo para pessoas sintomáticas ou que tenham histórico de contato com algum caso confirmado e residam com idosos, e que moram nas regiões administrativas abrangidas pelo local onde o posto está montado.

A realização do exame, que detecta a presença de anticorpos gerados pelo organismo para enfrentar o vírus, não descarta a necessidade de procurar uma Unidade Básica de Saúde na ocorrência de sintomas. Eles costumam ser detectáveis com maior segurança a partir do sétimo dia da exposição.

Com informações da Agência Brasília