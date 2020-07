Testagem rápida para covid-19 é interrompida no DF

PUBLICIDADE

Na tarde desta quarta-feira (15) a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou a suspensão da testagem rápida para covid-19, tanto nas unidades básicas de saúde quanto nos pontos de drive-thru espalhados pelo Distrito Federal (DF). A interrupção é resultado de ações movidas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e decisões judiciais.

A Justiça suspendeu a compra de 1 milhão de unidades, que estava em andamento para dar continuidade na testagem nas UBSs, interrompeu um processo de contratação de 100 mil testes na modalidade drive-thru e ainda suspendeu o pagamento dos testes que já foram aplicados na população, todos aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Por meio de nota, a secretaria de saúde afirmou que “houve variação no valor dos testes no momento de cada compra em função da demanda provocada pela pandemia em todo o mundo”. “A distribuição dos 300 mil testes doados recentemente pela Receita Federal para o DF depende de análise de qualidade e eles só poderão ser aplicados nas UBSs e hospitais, uma vez que dependem de centrifugação de amostra sanguínea, porque são recomendados para soro ou plasma, identificando apenas o anticorpo IgM”.

A análise já foi concluída no Laboratório Central do DF (Lacen) e está em fase final de avaliação no Instituto Nacional de Controle de Qualidade da Saúde (INCQS), órgão da Fiocruz, no Rio de Janeiro.

