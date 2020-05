Testagem rápida ocorrerá, excepcionalmente, a partir das 13h nesta quarta (6)

A testagem rápida para Covid-19 ocorrerá, excepcionalmente, a partir das 13h, nesta quarta-feira (6), nos dez pontos situados em dez regiões administrativas. A mudança é necessária devido ao atraso na entrega dos kits de testes rápidos, pelo fornecedor, o que fez com que a logística de distribuição para os pontos ocorra durante o período da manhã.

O resultado do exame é enviado para o e-mail cadastrado no site. Já o direcionamento do local do exame leva em consideração a área onde o cidadão reside.

Os testes são seguros e aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Público-alvo

As testagens são, prioritariamente, para pessoas com sintomas de gripe ou com histórico de contato com alguém que teve a confirmação da Covid-19. Elas precisam residir com idosos e morar nas regiões administrativas que participarão, neste momento, da testagem em massa.

Nos casos considerados mais graves, os pacientes poderão ser direcionados para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran), referência em atendimento para a Covid-19.

Precauções

Por segurança, é recomendado à população o uso de máscaras faciais já na saída do domicílio, e que cada carro tenha, no máximo, quatro pessoas.

A testagem é realizada por servidores da Secretaria de Saúde e conta com a participação de voluntários da área.

Confira, abaixo, os números de testes realizados em cada um dos pontos de testagem no DF:

1. Para moradores de Águas Claras, Taguatinga, Vicente Pires e Arniqueiras



Unieuro

Testes realizados em 5/05/2020: 433

Resultado positivo: 0

Soma dos testes realizados neste ponto e nos pontos desativados em Águas Claras

Testes realizados até o momento (nesse e nos dois pontos que funcionavam em Águas Claras até semana passada): 14.726

Resultados positivos: 106

2. Moradores das asas Sul e Norte, Sudoeste, Cruzeiro/Octogonal e Noroeste

Estacionamento 13 do Parque da Cidade

Testes realizados em 5/05/2020: 264

Resultados positivos: 1

Soma dos testes realizados neste ponto e no posto do Mané Garrincha, que foi desativado

Testes realizados até o momento: 14.917

Resultados positivos: 63

3. Moradores do Lago Sul, São Sebastião, Itapoã, Paranoá, Jardim Botânico e Jardins Mangueiral

Paróquia São Pedro de Alcântara – St. de Habitações Individuais Sul EQI 7/9, Lago Sul

Testes realizados em 5/5/2020: 346

Resultados positivos: 7

Testes realizados até o momento: 2.873

Resultados positivos: 19

4. Moradores do Lago Norte, Varjão e Granja do Torto

Iguatemi Shopping

Testes realizados em 5/5/2020: 234

Resultado positivo: 0

Testes realizados até o momento: 2.327

Resultado positivo: 1

5. Moradores do Guará, Núcleo Bandeirante, Candangolândia e Park Sul

ParkShopping

Testes realizados em 5/5/2020: 380

Resultados positivos: 6

Testes realizados até o momento: 3.414

Resultados positivos: 29

6. Moradores de Ceilândia, Por do Sol e Sol Nascente

Iesb Unidade Ceilândia

Testes realizados em 5/5/2020: 478

Resultados positivos: 8

Testes realizados até o momento: 2.710

Resultados positivos: 29

7. Moradores de Sobradinho I, II e Fercal

Sesi – AE 03 – Lotes A/F – Q 13 – Parque dos Jequitibás, Sobradinho

Testes realizados em 5/05/2020: 369

Resultados positivos: 3

Testes realizados até o momento: 2.216

Resultados positivos: 12

8. Moradores de Ceilândia e Taguatinga

JK Shopping

Testes realizados em 5/5/2020: 287

Resultados positivos: 5

Testes realizados até o momento: 707

Resultados positivos: 7

9. Moradores de Planaltina

Loja Maçônica 7 de Setembro, próxima ao Hospital Regional de Planaltina

Testes realizados em 5/5/2020: 234

Resultados positivos: 7

Testes realizados até o momento: 506

Resultados positivos: 14

10. Moradores do Gama e Santa Maria

Estádio Bezerrão

Testes realizados em 5/5/2020: 263

Resultado positivo: 3

Testes realizados até o momento: 780

Resultados positivos: 4

Com informações da Agência Brasília