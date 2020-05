Testagem itinerante detectou 746 casos de covid-19 em regiões vulneráveis

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Saúde vem realizando o que a pasta chama de testagem itinerante. Uma equipe vai a regiões vulneráveis do Distrito Federal para testar a população e ter noção de como o coronavírus tem afetado aquele espaço. Em seis dias de operação, foram detectados 746 casos de covid-19.

A Cidade Estrutural, pelo terceiro dia consecutivo, foi a região com mais confirmações: são 115 até agora. Em segundo lugar está o Sol Nascente, com 79 registros. São Sebastião e Vila Cauhy (Núcleo Bandeirante) aparecem na terceira colocação, com 67 casos cada.

Na quarta-feira (27), houve registro de oito casos em Arapoanga (Planaltina), seis no Vale do Amanhecer e outros três em Água Quente, no Recanto das Emas.

A expectativa é atender 27 locais do Distrito Federal até o dia 6 de junho. Os atendimentos são feitos de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Diferente dos pontos de drive-thru, a população desses locais não precisa fazer o agendamento no site testa.df.gov.br. Caso o cidadão não tenha cadastro no site, a equipe de saúde pode fazer. O resultado é entregue em até 20 minutos.

Balanço

Até o momento, somando todos os dias em que a Testagem Itinerante ocorreu, o Varjão e a região da Cobra Coral (Asa Sul) foram as únicas que tiveram apenas um caso da doença.

O Itapoã teve 55 resultados positivos. O Condomínio Porto Rico (Santa Maria) apresentou 53; Morro do Macaco (Samambaia), 46 positivos; Posto Fercal, 30; Pôr do Sol, com 23 casos; e Córrego do Arrozal e Vila São José (Vicente Pires) tiveram juntos 22 positivos. Os menores registros foram em Engenho das Lages (4), Vila Telebrasília (2) e Brazlândia (2).

Ações

As ações da Testagem Itinerante começaram no dia 20 de maio, tendo como meta expandir a aplicação dos testes rápidos para os locais que não foram alcançados pelos postos de drive-thru. A iniciativa prevê, ainda, a distribuição de máscaras de tecido e kits de higiene e saúde bucal à população, além de reforçar as orientações quanto às medidas de prevenção.