Testagem em massa já fez 111,4 mil exames para Covid-19 no DF

O Distrito Federal tem dez pontos de drive-thru atuando em nove regiões administrativas (RAs). Ao todo, 111.461 pessoas já foram testadas, através da ação de testagem em massa para a Covid-19 da Secretaria de Saúde (SES). Com informações da Agência Brasília e da SES.

Até essa terça-feira (26), 2.129 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus. No mesmo dia, foram testadas 4.818, das quais 210 apresentaram diagnóstico de Covid-19.

O teste é seguro e aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Para realizá-lo, o cidadão deve se cadastrar no site da SES, preencher o formulário e escolher o ponto em que fará a testagem. A visualização das vagas é disponibilizada até dois dias seguintes à data de marcação.

Casos positivos

O posto localizado no Iesb, em Ceilândia, foi o que mais obteve registro da doença na terça-feira (26), com 34 ocorências. A unidade montada em Samambaia registrou 33, enquanto o drive-thru do Paranoá testou 30 casos positivos. A unidade com menos confirmações registradas, na mesma data, foi a do Terraço Shopping, com nove casos.

A SES alerta que o exame não descarta a necessidade de se procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em caso de ocorrência de sintomas. Eles costumam ser detectáveis com maior segurança a partir do sétimo dia da exposição.

O drive-thru é exclusivo para pessoas sintomáticas ou que tenham histórico de contato com algum caso confirmado e residam com idosos. Também podem fazer o teste os cidadãos que moram nas RAs abrangidas pelo local em que o posto está montado.

Confira, abaixo, os números de terça-feira (26) e o acumulado das últimas semanas, por Região Administrativa.