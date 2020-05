Testagem em massa: atendimento no posto de Samambaia é prorrogado

PUBLICIDADE 

Com a ajuda da Administração Regional de Samambaia, a Secretaria de Saúde (SES) alongou por mais mais um semana o funcionamento do posto de testagem rápida da cidade. Agora, a unidade ficará aberta até o dia 30.

A ampliação do prazo se deu após o último boletim epidemiológico registrar 161 casos, um crescimento significativo. Mais de 1300 pessoas já foram testadas na região desde o início da ação no dia 11.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o unidade de testagem de Samambaia ficou em segundo lugar entre os mais procurados pela população, com 420 atendimentos. Esse número só é menor do que o registrado no posto de testagem do ParkShopping – 452 pessoas atendidas no mesmo dia.

Sem filas ou aglomerações, o exame é realizado em instantes. “Temos prezado pela agilidade no serviço, com o objetivo de atender o maior número possível de pessoas, porque também englobamos Riacho Fundo, Riacho Fundo II e Recanto das Emas”, explica o administrador de Samambaia, Gustavo Aires. “Estamos todos envolvidos em prestar um serviço de qualidade”.

Atendimento Rápido

A auxiliar de cozinha Raquel Coutinho, 37 anos, fez o teste após detectar alguns sintomas que podem estar relacionados ao novo coronavírus. “Desde terça-feira estou com febre e dor na garganta. Como trabalho com muita gente, resolvi fazer o exame para saber”, conta ela, que também elogiou a rapidez do exame, e agora aguarda pelo resultado – preferencialmente negativo, ressalta.

Já o assistente funerário Arthur Ribeiro, 30 anos, soube da disponibilidade do posto e, principalmente pela natureza de sua profissão, foi logo fazer o teste. “Depois que vi na reportagem, mesmo sem apresentar sintomas, o interesse surgiu”, conta. “Fiz o agendamento no site, tinha disponibilidade e foi fácil e simples”.

“Estamos dando todo o suporte necessário”, assegura a coordenadora da Gerência de Serviços da Atenção Primária à Saúde (Gsap) 3 de Samambaia, Cláudia Beatriz Nogueira. “Fomos deslocados de Águas Claras, primeiro posto de testagem. Acolhemos, orientamos e tranquilizamos a população da melhor maneira neste momento incerto.”

O posto funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para agendar o teste, basta acessar o site testa.df.gov.br.

