Testagem em massa alcança 240 mil pessoas

Desde a sua implantação no Distrito Federal, em 13 de maio, a testagem em massa tem ampliado a capacidade de detecção de casos do novo coronavírus de forma ativa, reduzindo assim a subnotificação de casos e tornando o DF uma das unidades da federação com a maior quantidade de testes realizados no país, com, mais de 240 mil pessoas testadas. Os dados assim produzidos possibilitam um conhecimento mais real da evolução da pandemia no DF.

Entretanto, como divulgado nos boletins epidemiológicos diários, os casos que são inseridos no sistema de informação a cada dia não representam a intensidade de transmissão do mesmo dia, tendo em vista que esta intensidade é analisada por meio da data de início dos sintomas (que ocorre ao longo de um período entre o primeiro e o 14º dia de infecção).

Para as autoridades de saúde do DF, o aumento contínuo do número de casos é esperado no curso da pandemia, intensificando-se na medida em que se aproxima o pico desta pandemia, esperado para julho, no Distrito Federal, como no país como um todo.



Em contato com a reportagem a Secretaria da Saúde afirma que mantém seu compromisso de ampla transparência na divulgação dos dados, provendo a análise necessária para o acompanhamento real da situação, tanto pela população, quanto pela imprensa de um modo geral.