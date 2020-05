Testagem em massa: 116 registros positivos para Covid-19 nesta sexta

PUBLICIDADE 

Nesta sexta-feira (8), o Distrito Federal passou pelo décimo terceiro dia de testagem em massa para identificar o novo coronavírus. A Secretaria de Saúde detectou 116 novos casos da doença apenas hoje. O total de exames realizados chegou a 55.317 e o de registros positivos já soma 463 casos.

O exame deve ser agendado pelo site Teste em Massa Covid-19 ou pelo aplicativo e-GDF. No site é possível obter a informação de quantas vagas cada local possui. A atualização ocorre a cada dois dias. Diariamente, são disponibilizadas em média 4 mil vagas nos postos de atendimento. A procura por testes tem sido alta, com registro de 400 a 500 acessos simultâneos.

O resultado do teste é enviado para o e-mail cadastrado no site. Já o direcionamento do local do exame leva em consideração a área onde o cidadão reside.

Os testes são seguros e aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Com informações da Agência Brasília

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE