Tesourinhas da Asa Norte passam por mutirão de limpeza

Servidores da Novacap e do SLU fizeram nesta sexta-feira (1/5) um mutirão de limpeza no conjunto de tesourinhas localizado nas quadras 7/8 da Asa Norte. Varrição, retirada do entulho das obras, lavagem dos viadutos com 24 mil litros de água e colocação de meios-fios. Tudo para que o local esteja apto a receber a sinalização horizontal do Detran até este domingo (3/5).

As ações de limpeza continuam neste sábado (2/5) nos viadutos da quadras 15/16 Norte, entregues recentemente à população e atacados por pichadores. Eles passarão por nova sessão de limpeza. Márcio Costa, chefe da Divisão de Infraestrutura da Novacap, explica que a companhia segue as orientações do Detran para minimizar o impacto no trânsito local.

“Os viadutos das quadras 15/16 e, também, os da 7/8 Norte, já estão liberados para o trânsito, porém, ainda estamos finalizando as obras de urbanização como plantio de gramas, limpeza e pintura. A liberação foi antecipada para evitar congestionamentos, já que outras duas tesourinhas na Asa Norte já estão fechadas para reforma”, explicou Costa.

A Novacap espera entregar, até o final da próxima semana, as tesourinhas localizadas nas quadras 3/4 Sul. Os viadutos das quadras 115/116 Sul, que fazem parte dos quatro primeiros lotes emergenciais de recuperação, cujas obras tiveram início em novembro de 2019, ainda estão recebendo reforço estrutural, razão pela qual não há data para o início das obras de urbanização.

Cláudio Nelson Brandão, diretor de Edificações da Novacap, explica que todas as tesourinhas passaram por reforço e que a demora na entrega desses primeiros conjuntos, inicialmente prevista para março, é devido à deterioração das estruturas, que, na Asa Sul, eram revestidas, o que escondia sua real condição.

“A priorização dos primeiros conjuntos a receberem reforma respeitou um relatório feito pelo Tribunal de Contas do DF, que apontava maior periculosidade em algumas estruturas. Mas quando começamos a retirar os revestimentos nos surpreendemos com a deterioração dessas obras-de arte. Algumas ofereciam risco real à segurança das pessoas”, assegurou o diretor de edificações.

Obras aceleradas

Um novo conjunto de tesourinhas começa a receber reforma estrutural da Novacap. Desde a semana passada a companhia realizou a interdição nas quadras 5/6 e 11/12 Norte, que já estão passando por reparos. Na Asa Sul, a reforma será nas passagens 13/14 e 7/8, e a previsão é que tenha início na segunda quinzena de maio.

Todas as 96 passagens sob o Eixão Rodoviário e os eixinhos (L e W) passarão por reforço estrutural, revitalização e pintura, ao custo total de R$ 7.337.888,95. As ações serão simultâneas em quatro entrequadras por vez, duas na Asa Sul e duas na Asa Norte.

