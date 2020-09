Terracap fará obras de infraestrutura em Samambaia

PUBLICIDADE

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) abriu edital para contratação de obras para implantação de infraestrutura de energia elétrica em Samambaia. O processo saiu no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (15/9). As áreas beneficiadas são a QD 201 e a QN 307 da região administrativa.

Para a escolha da empresa responsável, será realizada licitação presencial, marcada para o dia 8/10, às 10h. Os interessados deverão se apresentar e lançar as propostas. O critério de julgamento será o menor preço.

O projeto será dividido em dois lotes, denominados Lote A e Lote B. O primeiro ficará responsável por atender a QD 201, enquanto o segundo, pela QN 307. De acordo com a assessora da Diretoria Técnica da Terracap, Ana Teresa Fernandes, “o início das obras está previsto para a segunda quinzena de novembro”. Ela ainda reforça que com a execução, os moradores terão acesso à uma distribuição de luz de qualidade.

Para a aparelhagem, serão utilizados materiais e equipamentos novos. Após a finalização dos procedimentos, haverá recomposição de locais, passeios, meios-fios, gramados e jardins à forma original, caso danificados durante a ação. A obra deve gerar 20 vagas de empregos diretos e indiretos.

Por se tratarem de trabalhos que mexem com a rede de distribuição de energia elétrica, é possível que haja de desligamento para a prática. Caso necessário, a solicitação será encaminhada ao Centro de Operações da Companhia Energética de Brasília (CEB), com antecedência mínima de 15 dias da data programada.