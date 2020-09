Terracap fará licitações para obras no Noroeste

PUBLICIDADE

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) lançou dois editais de licitação pública para contratação de empresas a fim de realizarem obras, uma viária e outra de energia elétrica, no Noroeste.

Os processos saíram no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) da última quarta-feira (2). O critério de julgamento para a escolha das construtoras será o menor preço.

As vias que receberão melhorias se encontram nas quadras EC 706/707, RAV 506/507, CLNW 06/07 e SQNW 106 do Setor Habitacional Noroeste. Nelas, serão implantados ramais de drenagem e bocas de lobo, pavimentação, sinalização e meios-fios.

Já a instalação da rede de distribuição de luz está destinada aos endereços SQNW 102, projeção G; SQNW 102, projeção H; CLNW 02/03, Lote H; SQNW 104, projeção I; SQNW 305, projeção A; CLNW 08/09, Lote C e CRNW 711, Lote A, do Setor de Habitações Coletivas Noroeste.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para a realização dos serviços, serão fornecidos empregos diretos e indiretos. De acordo com a assessora da Diretoria Técnica da Terracap, Ana Teresa Fernandes, “pela nossa conta, baseada em um estudo do BNDES, com alguns ajustes, cada obra vai oferecer em torno de 10 empregos”, comenta. Ela acrescenta que “as ações são parte do compromisso da Agência em conceder infraestrutura básica às áreas de domínio da empresa e, consequentemente, à população”.

Nas obras viárias, serão utilizadas bocas de lobo em meio-fio vazado e com grelha, seguindo o padrão Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). Os bueiros receberão a instalação dos respectivos tampões. Aqueles localizados em áreas verdes ou sob calçadas, poderão ter tampão em concreto armado, enquanto os que sob vias de tráfego terão tampões de ferro fundido.

Em relação à pavimentação, a opção foi por pavimento flexível nos trajetos de tráfego leve, médio e meio pesado. Para que a atividade seja feita, haverá retirada das camadas de terra vegetal, matéria orgânica ou qualquer material impróprio, porventura existentes.

Para os estacionamentos, a escolha do piso foi por blocos de concreto intertravado – modelo que remete ao de um quebra-cabeças. Quanto à sinalização dessas áreas, a aplicação ocorrerá de forma completa, inclusive nas vagas de veículos e travessias de pedestres e ciclistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No que se refere à construção de sistema aéreo de eletricidade, será seguido o padrão estabelecido pelas normas técnicas da Companhia Energética de Brasília (CEB). Onde os trabalhos exigirem a interrupção de energia elétrica para a prática, os desligamentos serão programados e encaminhados ao Centro de Operações da CEB, com antecedência mínima de 15 dias.

Com as duas reformas, os moradores contarão com mais iluminação, acessibilidade e segurança de circulação. E mais investimentos estão por vir. Em breve, outros pontos do Setor Habitacional Noroeste receberão limpeza e nivelamento do solo, bem como plantio de grama; implantação de rede de distribuição de água; e construção de lixeiras subterrâneas.