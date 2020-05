Terracap coloca à venda 113 imóveis em 16 RAs

PUBLICIDADE 

No mês de junho, a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) coloca à venda 113 lotes em 16 regiões administrativas do DF. Há projeções para o pequeno e o grande investidor. Quaisquer pessoas, física ou jurídica, podem participar do processo licitatório.

Os interessados devem ficar atentos aos prazos: caução até dia 4 de junho e licitação em 5 de junho. As condições de pagamento são: a partir de 5% de caução, entrada (com abatimento da caução) e o restante em até 15 anos, a depender do imóvel escolhido.

Os imóveis estão situados em Samambaia, Gama, Águas Claras, Taguatinga, Park Way, Jardim Botânico, entre outras RAs (veja lista completa)

Mais sobre os lotes

Águas Claras possui um mercado potencial em expansão. Neste edital, a Terracap traz quatro opções de lotes na região, com entradas a partir de R$ 631 mil e 180 meses para o pagamento.

Já em Samambaia, são mais de 50 opções de terrenos à venda na região. O destaque fica para os cinco imóveis localizados no centro urbano, na quadra 302, com 1 mil m², cada, e entradas a partir de R$ 82,5 mil.

Em Taguatinga, , o empreendedor pode conferir seis imóveis que estão contemplados no edital, localizados no Setor Industrial da RA.

Os lotes ofertados no Jardim Botânico estão todos localizados na Avenida das Paineiras. São quatro opções de terrenos no local, com tamanhos que variam de 800 m² a 1.168 m². As entradas são a partir de R$ 20,5 mil.

No Taquari, são dois lotes disponíveis para a venda, com metragens de 1,1 mil m² a 1,9 mil m². Os terrenos ofertados para licitação têm destinação residencial, exclusivos para habitações unifamiliares.

Já no Setor de Mansões Park Way, o lote de 20 mil m² tem destinação de habitação multifamiliar, sendo permitida a construção de casas. Trata-se de uma das áreas mais valorizadas do DF. O terreno fica na quadra 4, entre a Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) e a Estrada Parque Taguatinga (EPTG ). A entrada, neste caso, é a partir de R$ 252,5 mil.