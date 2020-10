Terracap bate recorde de venda

PUBLICIDADE

Melhor resultado em licitação de terrenos nos últimos 7 anos

Certame da Terracap realizado ontem licitou 134 lotes localizados em 14 regiões administrativas

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) registrou o melhor resultado em vendas dos últimos sete anos na tradicional licitação de terrenos da empresa pública. O certame, realizado na manhã desta quarta-feira (14), licitou 134 lotes localizados em 14 regiões administrativas. O valor total ofertado foi de R$ 306,5 milhões.

Ao todo, a agência recebeu 377 propostas de compra entre pessoas físicas e jurídicas. Destas, 70 foram declaradas vencedoras.

Diretor comercial da Terracap, Júlio César de Azevedo Reis explica o motivo do sucesso. “Esse foi o melhor resultado em uma licitação para venda de terrenos desde novembro de 2013, exatamente o mês em que a Terracap laçou a segunda etapa do Setor Habitacional Noroeste”, recorda.

Júlio explica que o resultado dessa ação se deve primeiro à qualidade do produto. “O Noroeste realmente é um dos melhores locais para se viver em Brasília. Um bairro totalmente diferenciado, que mostra a qualidade do produto da Terracap”, acrescenta.

Neste edital a Terracap pôs à venda nove projeções no Noroeste, todas vendidas. Restam poucas unidades imobiliárias por lá. Os lotes têm 920 metros quadrados cada.

A agência tem investido em diversas obras de infraestrutura no local. A mais importante é a conclusão da via W9, principal avenida do projeto urbanístico do Noroeste.

Também são realizadas por lá melhorias como redes de energia elétrica e lixeiras subterrâneas, pavimentação e sinalização de estacionamentos, paisagismo, colocação de meios-fios e calçadas. Os investimentos atraem um público seleto de pessoas com o desejo de residir no local.

A grande disponibilidade de crédito no mercado também corroborou para o resultado, “o que vem alavancando o mercado imobiliário”, na opinião de Reis. Ele cita a ata no Índice de Velocidade de Vendas (IVV) de unidades imobiliárias novas no DF, uma das maiores dos últimos anos. Segundo dados da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (Ademi-DF), o IVV fechou julho em 8,5% no segmento residencial.

Ainda de acordo com o levantamento da associação, os lançamentos realizados em julho ofertaram 765 unidades e realimentaram o estoque de unidades novas no Distrito Federal, que subiu de 3.039 para 3.691 imóveis residenciais. Noroeste, Santa Maria e Samambaia foram as regiões com maior volume de vendas no período.

O estudo, feito em parceria com o Sindicato da Indústria da Construção Civil do DF (Sinduscon-DF), mostra que 75% dos imóveis vendidos em julho estão em obra, demonstrando a confiança do consumidor do DF.

Para o pequeno investidor

Além das projeções com maior valor agregado, que atraem as grandes incorporadoras, o edital da Terracap também ofertou inúmeros terrenos para pequenos investidores, de olho nos imóveis comerciais. Também houve oferta para aqueles que têm o sonho de construir a casa própria. Oportunidades com entradas a partir de R$ 2 mil atraíram centenas de novos clientes.

É o caso da engenheira agrônoma Robervone Nascimento. Ela escolheu um lote no Guará para morar. “Quis participar da licitação na Terracap por serem lotes regularizados. Não quero ter problema de comprar um terreno irregular e depois ter a dor de cabeça de regularizar”, disse, para completar em seguida: “Tenho a confiança de construir de forma segura”.

Só no Guará a Terracap colocou 10 oportunidades de terrenos unifamiliares, nas quadras 50, 52 e 54 do Guará II, de 162 a 202 metros quadrados. O Guará desponta entre os destinos mais procurados para morar pelas famílias brasilienses. Para se ter uma ideia, um único imóvel na cidade chegou a ter mais de 20 propostas.

Bate-papo ao vivo

Na próxima terça-feira (20), às 19h, a Terracap realizará uma live com o diretor comercial da empresa. A conversa com Júlio César de Azevedo discutirá o funcionamento das licitações de imóveis da agência.

Serão respondidas dúvidas comuns relacionadas à compra de lotes, sejam eles residenciais ou comerciais. O objetivo é de que o público entenda como participar e quais as vantagens de se adquirir um terreno regularizado.

Aqueles que estiverem presentes poderão, via chat da própria live, fazer perguntas durante o bate-papo ao vivo.

Novo edital

A próxima Licitação de Imóveis da Terracap já tem data: será em 12 de novembro, em que o depósito da caução deve ser realizado até o dia anterior, 11 de novembro. Desta vez serão 122 imóveis à venda.

Todo o procedimento licitatório pode ser feito via on-line, por meio portal da Agência. Mais informações no site da agência.