Terracap anuncia leilão de 15 imóveis no DF

PUBLICIDADE

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) abriu mais um leilão público de imóveis na capital. São 15 à disposição.

O imóvel de menor valor fica em Santa Maria, com preço mínimo de R$ 126,8 mil e metragem de 75 m². O mais caro, com 3,3 mil m², está localizado no Paranoá — o lance inicial é de R$ 5,1 milhões.

Há terrenos em outras regiões administrativas como Guará, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo II e Ceilândia. Em Ceilândia, no setor industrial da RA, são 10 lotes dispostos em leilão, todos com 700 m² cada, e com R$ 412,8 mil de lance mínimo.

A Terracap disponibiliza mais detalhes dos imóveis em edital no site da companhia. O leilão é realizado em sessão pública com lances via internet.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Novidades

A grande novidade dos leilões ocorridos em 2020 está na possibilidade de financiar o terreno arrematado junto à Terracap. “Agora, o arrematante poderá optar por pelo crédito imobiliário, em até 180 meses. Isso facilita o acesso da população aos terrenos da empresa”, explica do gerente de Administração de Recebíveis Imobiliários da Terracap, Erasmo Cirqueira Lino. Também serão aceitos financiamentos oriundos de outras instituições financeiras.

Quaisquer pessoas física ou jurídica podem participar do processo. A sessão pública para a disputa dos lances é dirigida por leiloeira oficial credenciada.

A recepção dos lances do 1º leilão encerra dia 25/8, às 15h. Não havendo lance superior ou igual ao da avaliação do imóvel, é dada sequência ao 2º leilão, que será encerrado, por sua vez, no dia 27/8, também às 15h.

Para participar, os interessados precisam se cadastrar no site do leiloeiro e inserir digitalizados os documentos previstos no edital. O credenciamento deverá ser efetuado até dois dias úteis antes da realização dos lances.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília