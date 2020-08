Terracap abre licitação para criar novos setores habitacionais

PUBLICIDADE

A Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) abriu, nesta quarta-feira (26), uma licitação para contratar estudos ambientais e urbanísticos. A medida é um planejamento para a criação de dois novos setores habitacionais no Distrito Federal: o Jóquei Clube e o Quaresmeira.

Para contratar, a companhia optará pelo projeto de menor preço. Os projetos poderão ser cadastrados no dia 24 de setembro, a partir das 10h. O edital está disponível no site da Terracap, na seção licitações/compras/serviços.

A abertura do edital sinaliza que, em breve, a região do Jóquei pode se tornar um setor habitacional, além da criação do espaço chamado Quaresmeira, que fica atrás do Guará Park, às margens da Estrada Parque Taguatinga (EPTG).

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) já havia reprovado uma proposta da Terracap para a criação dos novos bairros. Segundo o órgão, o projeto tem uma “extrapolação não justificada do limite estabelecido pelo Iphan e pelas diretrizes urbanísticas”. As construções beiram áreas de conservação ambiental.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Jóquei Clube tem 258 hectares e abrange as antigas instalações do Jockey de Brasília. O setor Quaresmeira é constituído de um lote e de áreas desocupadas às margens da EPTG, na proximidade do Superquadra Brasília (SQB). Ambos os setores pertencem à região do Guará.