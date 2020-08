Terminal Rodoviário do Arapoanga apresentado à comunidade

PUBLICIDADE

A semana começou com boas notícias para o cidadão de Planaltina. O deputado distrital Claudio Abrantes (PDT) participou de uma reunião, organizada pela Administração Regional da cidade, e falou a moradores e lideranças do bairro Arapoanga, em Planaltina, sobre a construção do terminal rodoviário e do restaurante comunitário.

O encontro foi realizado nesta segunda-feira (24/8) pela manhã, em um prédio comercial localizado na Avenida Erasmo de Castro, no Arapoanga. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o número de participantes foi limitado, as cadeiras estavam distantes umas das outras e o uso de máscaras, higienização das mãos e aferição da temperatura eram obrigatórios.

A pauta da reunião incluiu ainda a construção do restaurante comunitário do Arapoanga. O local da obra será anunciado em breve.

A reunião contou com as presenças do deputado Claudio Abrantes; o secretário de Transporte e Mobilidade do DF, Valter Casimiro; o subsecretário da pasta, Roni Bento; administrador regional de Planaltina, Célio Rodrigues; o delegado Fabricio Machado; lideranças comunitárias e representantes de diversos segmentos da cidade.

Além de desafogar a Rodoviária de Planaltina, o novo terminal vai levar agilidade e praticidade aos moradores do Arapoanga, Vale do Amanhecer e de mais 21 condomínios próximos. Estima-se que cerca de 120 mil pessoas sejam beneficiadas.

“Esse é um sonho antigo tanto do morador do Arapoanga quanto de toda a população de Planaltina que utiliza o transporte público coletivo. A chegada do futuro terminal significa dignidade, conforto e respeito para todos os usuários da cidade, uma vez que reorganiza o embarque e desembarque”, comentou Claudio Abrantes. “Agradeço ao governador Ibaneis Rocha por mais essa atenção prestada à cidade”, completou.

O secretário de Transporte e Mobilidade, Valter Casimiro, acompanhado do subsecretário Roni Bento, apresentou aos presentes uma maquete digital do novo terminal. “Moderno, prático, pronto para atender os moradores com eficácia. A estrutura terá mais de 1,6 mil metros quadrados, com área total de mais de quase 6 mil metros quadrados”, explicou.

“Estamos correndo, em parceria com o governador Ibaneis Rocha, para licitar já neste segundo semestre”, adiantou Claudio Abrantes. O deputado falou ainda, junto à comunidade e lideranças locais, sobre a criação de uma nova Região Administrativa no Arapoanga. Novas tratativas ocorrerão em breve.