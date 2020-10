Terminal de ônibus da Asa Sul recebe nova pavimentação

PUBLICIDADE

Em breve tanto os rodoviários quanto os usuários de transporte público que utilizam o Terminal de Ônibus da Asa Sul terão mais conforto e segurança. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF) está implantando uma nova pavimentação ao longo dos 3,1 mil metros quadrados de comprimento que compõem o local de paragem dos coletivos.

500 toneladasde massa asfáltica serão aplicadas no local

A obra foi iniciada em 28 de setembro e já passou pelas etapas de retirada dos bloquetes antigos, terraplenagem, sub-base, base e imprimação. A próxima fase será a aplicação de 500 toneladas de massa asfáltica.

“O terminal precisava deste trabalho, pois o solo estava desnivelado e poderia causar problemas para quem se desloca por aqui. Mas, quando finalizarmos esta ação, não vai haver mais perigo”, explicou o engenheiro responsável pela obra, Paulo Izidoro, do 2º Distrito Rodoviário.

O trabalho é feito por administração direta, com maquinário do próprio do órgão. Com a colaboração de 15 servidores, a obra deve ter os serviços concluídos no próximo sábado (10), com a execução da sinalização.

Para a secretária do lar Alice Campolina, de 38 anos, a obra vai permitir que os usuários que utilizam o terminal não tenham mais receio ao se encaminhar para o veículo. “Estava perigoso andar por aqui, o caminho era irregular. Eu não me sentia segura para andar até o ônibus. Algumas vezes cheguei a quase virar o pé, mas em pouco tempo esse medo não vai existir mais, está ficando bem retinho”, comemorou.

As informações são da Agência Brasília