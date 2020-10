Termina busca por suposta vítima de afogamento na Prainha do Lago Norte

PUBLICIDADE

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) decidiu encerrar definitivamente as buscas por uma suposta vítima de afogamento na Prainha do Lago Norte. A corporação foi acionada por banhistas que estavam no local no feriado de 12 de outubro e trabalharam por três dias.

De acordo com as autoridades, o possível cadáver deveria aparecer após 72h submerso. Com nenhum sinal de corpo boiando, os militares consideraram que pode ter havido um equívoco na comunicação.

As buscas pela suposta vítima foram reiniciadas por volta das 6h30 da manhã desta quinta-feira (15). Militares em dois jet skis fizeram rondas no início da manhã para verificar se o corpo havia emergido no lago, uma vez que era o terceiro dia após o fato. Ao longo do dia, oito militares seguiram nas operações.

Segundo o CBMDF, nenhum parente da suposta vítima entrou em contato para informar o sumiço. Na noite de segunda, os bombeiros chegaram a tratar a ocorrência como alarme falso.