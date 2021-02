Temporal desta segunda (8) tem nove ocorrências dentre quedas de árvore e energia

PUBLICIDADE

Uma tempestade na tarde desta segunda-feira (8) causou diversas chamadas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) por todas as regiões do DF.

Na 407 sul, às 18h25min uma árvore de grande porte foi derrubada com a força da chuva e precisou ser retirada. A princípio não há informações sobre feridos.

Em Ceilândia, a queda de outra árvore prejudicou o sistema de distribuição de energia elétrica. A árvore, de grande porte, caiu em cima de fios de distribuição. Às 17h54min, na QNN 38, Ceilândia, em frente à feira da Guariroba.

As chamadas aconteceram por volta das 18h, com o fim do temporal. Ao todo, foram 9 ocorrências.