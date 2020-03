Templo da Boa Vontade recebe iluminação na cor verde

PUBLICIDADE 

O Templo da Boa Vontade (TBV), uma das Sete Maravilhas de Brasília, receberá, a partir das 19 horas desta quinta-feira (26/3), iluminação especial na cor verde alusiva à saúde e à esperança.

A iniciativa, que vem sendo realizada também em outros países afetados pelo novo coronavírus (Covid-19), reverencia e homenageia médicos, enfermeiros, técnicos, entre outros profissionais da área da saúde, que estão engajados diuturnamente no combate à doença e no cuidado com as pessoas enfermas no Brasil e no mundo. É uma forma de agradecê-los e mostrar solidariedade pelo trabalho fundamental deles nesse momento.

O Templo da Paz, como é conhecido o monumento, também está atendendo às recomendações do Ministério da Saúde e do governo do Distrito Federal que suspendem atividades com aglomerações, a fim de evitar a disseminação desse vírus. Diante disso, o TBV implantou várias medidas para garantir a segurança e a preservação da saúde de seus colaboradores internos, voluntários, comunidade e frequentadores, entre elas a interrupção de todas as reuniões públicas e encontros presenciais; o adiamento dos eventos no ParlaMundi da LBV; o fechamento da Ala dos Estudantes e da biblioteca também no mesmo espaço; e a suspensão de visitas aos ambientes do TBV, exceto a Nave (ambiente principal).

O programa A Hora do Templo, cerimônia que ocorre todos os dias às 18 horas (Hora do ngelus), as Cruzadas do Novo Mandamento de Jesus (aos sábados) e as mensagens e orações ecumênicas podem ser acompanhadas pela Super Rede Boa Vontade de Comunicação (rádio, TV, aplicativo Boa Vontade Play e pela internet).

Confiantes em Deus e com a consciência de que devemos tomar as providências materiais indispensáveis para, diante de qualquer circunstância, agir cuidando da saúde do corpo e da Alma, estamos em oração por todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus, pelos que, nas mais diversas áreas, dão apoio e suporte à população nesse momento e por todas as famílias que enfrentam a doença no mundo.