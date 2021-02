Tempestade em todo o DF causa engarrafamentos e alagamentos

PUBLICIDADE

A tarde de sábado (13) foi de forte chuva em todo o Distrito Federal. Em toda a região, alagamentos e engarrafamentos casitgaram a cidade. No Balão do Recanto das Emas, nas vias próximas ao Viaduto Israel Pinheiro, na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), e no Pistão Sul os carros tiveram problemas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), muros e calçadas ruíram em Vicente Pires, na Rua 8 e outra na Rua 10. Não houve vítimas nem outros danos materiais.

Segundo prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) as chuvas continuam com temperaturas mais amenas durante todo o feriado.

A previsão é de que, neste feriado, a temperatura siga baixa no DF. A possibilidade é de que a máxima chegue a 25°C, com mínima de 17°C. O tempo segue com muitas nuvens, de encoberto a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar deve variar entre 100% e 60%.