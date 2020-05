Têm início obras da UBS do Vale do Amanhecer

PUBLICIDADE 

Os moradores do Vale do Amanhecer, em Planaltina, enfim vão receber uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS). As obras da UBS são uma realização do governador Ibaneis Rocha (MDB) e do deputado distrital Claudio Abrantes (PDT). Ao todo serão investidos R$ 2 milhões no local.

“Ver essa nossa luta, esse nosso trabalho, ganhar corpo é uma satisfação indescritível. Poder atuar nessa conquista para os cidadãos, e agora estar aqui, é um daqueles momentos que justificam todo o suor depositado nessa missão”, comemorou Claudio Abrantes. “Só tenho a agradecer ao governador Ibaneis Rocha por levar adiante essa nossa demanda, por tratar nossa população com tanto cuidado e carinho”, enfatizou o parlamentar.

O projeto da futura Unidade Básica de Saúde foi apresentado à população do local em agosto de 2019, em uma reunião de Claudio Abrantes com a comunidade e representantes da Novacap, onde dúvidas dos moradores foram sanadas.

“Dada a sua modernidade e versatilidade, a estrutura será parecida com a da UBS 20, inaugurada no ano passado. Mas, devido a questões técnicas, como o tipo do terreno, cada projeto é específico”, explicou Claudio Abrantes. A construção da UBS 20 também foi possível graças a uma emenda do deputado, e levou cerca de um ano para ficar pronta. Ou seja, o projeto oferece grande velocidade na execução.

O aviso de licitação para a obra foi concluído logo depois, já em novembro do ano passado, quando foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, conforme fora antecipado pelo parlamentar na reunião de apresentação da planta.

No dia 28 de janeiro deste ano, veio o que faltava para que a construção da UBS do Vale se tornasse uma realidade ainda mais próxima. Em evento realizado na sede da Novacap, o governador Ibaneis Rocha anunciou pacote de melhorias para o Distrito Federal que incluía a unidade.

“Estamos muito ansiosos, e acima de tudo muito felizes. Pois trata-se de uma grande vitória para nossa saúde. Mais que um sonho, a nossa futura UBS é um plano que não é apenas meu, mas de todos os moradores do Vale. Planaltina como um todo ganha com isso”, finalizou Claudio Abrantes.

A nova Unidade Básica de Saúde fica em localização de fácil acesso para os moradores, ao lado do Portal do Vale do Amanhecer, logo na entrada do setor. O custo total da obra é de R$ 3,1 milhões.