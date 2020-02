Tem dinheiro na conta do Cartão Material Escolar para novos estudantes

PUBLICIDADE 

Os recursos do Cartão Material Escolar para os novos estudantes da rede pública já foram liberados. São mais R$ 11,7 milhões, para 31.944 beneficiados, que podem ir às papelarias credenciadas a partir deste sábado, 29/2. Os cartões para os novos estudantes vêm sendo distribuídos nas escolas nas quais estão matriculados desde o dia 19 deste mês. Os detalhes do programa, incluindo a lista dos materiais, as papelarias cadastradas e os contatos para dúvidas estão disponíveis aqui.

Esta foi a segunda liberação. A primeira foi em 5/2, para os estudantes que já estavam na rede pública em 2019 e permaneceram como beneficiários do Bolsa Família este ano. Haverá ainda uma terceira liberação, em 13/3, para 3.190 estudantes que efetuaram a matrícula no período de vagas remanescentes.

Ao todo, são cerca de 100 mil estudantes beneficiados, em um investimento de aproximadamente R$ 33 milhões. Este ano, o benefício foi ampliado para a educação infantil e o ensino especial.

Todos os beneficiários, independentemente da data de liberação do cartão, têm até 5/5 para realizar a compra dos materiais nas papelarias credenciadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

No caso de irmãos que sejam beneficiários do programa, o cartão deve ser buscado na escola do aluno mais jovem. Para estas famílias, o crédito de todos os inscritos vai para a mesma conta.

Com informações da Agência Brasília