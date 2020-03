TeleCovid tira dúvidas de cidadãos sobre o coronavírus

PUBLICIDADE 

Todos aqueles que tiverem dúvidas e queiram buscar orientações sobre o novo coronavírus podem ligar para os telefones 190, 193 ou 199. Em contato inicial com bombeiros e policiais, os cidadãos serão direcionados para a recém criada “TeleCovid”, que atenderá a população 24 horas por dia para auxiliar no combate e prevenção ao covid-19.

Localizada no Centro Integrado de Operações de Brasília (CIOB), a unidade já recebe, em média, mais de 1,7 mil ligações por dia. No período da manhã e da tarde, funcionários terceirizados do BRB atendem a ligação e repassam aos enfermeiros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) presentes no local. Eles orientam desde a forma correta de higienizar as mãos até como proceder em situações mais graves.

À noite, o serviço do TeleCovid é prestado diretamente por técnicos de enfermagem do Samu, que repassam a ligação para enfermeiros da unidade caso seja necessário. A depender da situação, os profissionais tiram as dúvidas pertinentes e informam se a pessoa se classifica, ou não, dentro dos sintomas de coronavírus. Também é enfatizado a importância do isolamento domiciliar, reduzindo assim a procura desnecessária de pacientes às unidades de saúde.

Durante a ligação, se a pessoa for classificada como um possível caso, ela será orientada, a depender da situação, a se dirigir à unidade básica de saúde (UBS) mais próxima de sua casa, ou acionar o Samu 192.

Com as informações colhidas pelos profissionais da central e do local onde ocorreu o atendimento presencial, as equipes de Vigilância Epidemiológica, com reforço da Atenção Primária da região, podem ser acionadas.

“O TeleCovid é uma estratégia de extrema importância para melhorar o fluxo de atendimento e não sobrecarregar o 192, que já recebe quase 1 mil ligações por dia. Quando essas solicitações são desviadas ao TeleCovid, é possível oferecer o atendimento do Samu no melhor tempo resposta possível”, afirmou o diretor-geral do Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal, Petrus Sanchez.