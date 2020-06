TeleCovid: CLDF recebeu 2 mil denúncias e solicitações desde sua criação

PUBLICIDADE

A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar (CDDHCEDP) da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) divulgou, na noite desta terça-feira (16), os dados referentes ao TeleCovid.

Foi criado um canal de atendimento online para o recebimento das demandas da população, bem como a inclusão de um formulário na página web da CLDF para o encaminhamento de denúncias por parte do cidadão.

Entre os dias 18 de março e 30 de abril, a central de atendimento chegou a receber 2 mil mensagens, com denúncias e solicitações de informações relacionadas a auxílio emergencial, além denúncias de atos contra o isolamento social e denúncias de outros Estados.

Veja os dados:

Segundo relatório da CLDF, “surgiram a seguir demandas relacionadas a pessoas privadas de liberdade, sistema socioeducativo e sistema penitenciário, (278 demandas), sendo as principais demandas referente a: insatisfação dos familiares sobre a proibição das visitas e solicitação de canal ágil de comunicação com os internos; insatisfação quanto às condições de salubridade das unidades prisionais; insatisfação acerca da qualidade e da quantidade de alimentação fornecida; insatisfação sobre a contaminação dos presos, solicitação de atendimento às pessoas com problemas crônicos e graves de saúde; insatisfação quanto ao fato dos presos que estavam no semi aberto foram colocados na prática no regime fechado; solicitação de entrega de material de limpeza; pedidos de notícias dos internos, e solicitação de prisão domiciliar nos casos das pessoas que estão em regime semi aberto ou que apresentam problemas de saúde ou que são idosas”.

Veja os dados das principais solicitações: