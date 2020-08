Técnico de enfermagem que atuava na linha de frente vence covid e recebe alta

PUBLICIDADE

Após 27 dias internado, sendo 14 deles intubado na UTI, o técnico de enfermagem Daniel Santos, 42 anos, venceu a covid-19 e recebeu alta do Hospital de Base. Ele atuava na linha de frente, cuidando de pacientes com coronavírus no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), e foi homenageado com aplausos pelos outros profissionais de saúde antes de voltar para casa.

“Fiquei muito grave. Quero agradecer todos pelos cuidados que tiveram comigo. Essa doença é muito grave e pode matar. Não sei como eu escapei”, contou o profissional de saúde, ao comemorar a recuperação. O técnico de enfermagem descobriu, durante a internação, que tinha diabetes e pressão alta e, agora, vai cuidar mais da saúde.

Ele é casado há dois anos e tem dois filhos de 5 e 16 anos. “Meu planos agora é amar mais a vida e ao próximo”, finalizou.

A esposa dele, Silvia Souza, relatou que o período em que o marido ficou longe de casa foi muito doloroso. “O que eu fazia era orar para pedir para Deus para ele voltar para casa. Fiquei com muita angústia e medo de perdê-lo. Na verdade, ele se doou tanto para aqueles pacientes e chegou aqui, dependendo de pessoas como ele. Acredito que Deus teve gratidão e amor por ele”, concluiu a esposa.