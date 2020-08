TCDF investiga irregularidades na alimentação escolar

PUBLICIDADE

Após receber denúncia do Conselho de Alimentação Escolar (CAE-DF), o Tribunal de Contas (TCDF) decidiu abrir uma investigação para apurar supostas irregularidades na alimentação nas instituições de ensino do Distrito Federal. A decisão foi publicada nesta terça-feira (11) no Diário Oficial (DODF).

A medida determina que a Secretaria de Educação deve apresentar, em até 15 dias, explicações a respeito.

Em maio deste ano, a Polícia Civil, o Ministério Público e a Controladoria-Geral da União fizeram uma operação para investigar supostas fraudes no fornecimento de merenda em escolas públicas do DF. À época, apurou-se que servidores públicos estariam alterando parâmetros nutricionais adotados na alimentação dos alunos para beneficiar a empresa que acabou vencendo a licitação para distribuir alimentos às instituições.

Este contrato foi firmado em 2017, ainda na gestão do ex-governador Rodrigo Rollemberg (PSB). Rollemberg defendeu a investigação, e a Secretaria de Educação prometeu colaborar com as informações necessárias.

Em junho, o deputado distrital Chico Vigilante (PT) também denunciou um possível esquema na contratação de fornecedora de alimentos.

A suposta irregularidade resultava em carnes mais gordurosas e com menos proteínas para os alunos. No ano passado, a Secretaria de Educação já havia determinado o recolhimento dos alimentos da rede pública.