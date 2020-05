TCB e Viação Piracicabana instalam proteção para cobradores e passageiros

PUBLICIDADE 

A Viação Piracicabana e a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB) instalaram nos veículos das empresa anteparos de proteção (telas de acrílicos) nos postos dos cobradores. Com isso, as empresas visam promover um combate mais assertivo ao coronavírus.

O acrílico protege os cobradores e os passageiros do Sistema de Transporte Público do Distrito Federal. A parte inferior permite o manuseio do dinheiro, porém todos estão protegidos. Além da medida, os funcionários da TCB estão usando máscaras faciais.

Os veículos da TCB estão sendo higienizados com álcool 70%, nas estruturas metálicas, tais como roletas, balaustres e portas, a cada parada no box. No período noturno a limpeza é feita com cloro ativo e álcool. Desde o início da pandemia o diretor presidente da TCB, Chancerley Santana, tem concentrado sua atenção e cuidado com os colaboradores da empresa e os passageiros.

“Zelar pela saúde e proteção de todos é o nosso dever. Afastamos as pessoas do grupo de risco e estamos adotando todas medidas necessárias para combater o vírus”, salientou o dirigente.

O Governo do Distrito Federal está distribuindo máscaras à população mais carente, sendo limitada a duas unidades por pessoa. As ações estão sendo realizadas em 31 pontos, entre terminais rodoviários e estações do metrô, com entregas em dias úteis, entre às 6h e 21h, enquanto duram os estoques diários.

Com informações da Agência Brasília