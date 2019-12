Taxista é sequestrado e tem carro roubado em ponto de táxi no Conic

PUBLICIDADE 

Um casal foi preso neste domingo (22), suspeito de sequestrar e roubar o carro de um taxista em um ponto de táxi no Conic.

A polícia foi acionada pelo 190 e várias equipes efetuaram buscas pela região. Quando policiais avistaram o veículo começaram a efetuar cercos para abordar os suspeitos. As equipes do 1º BPM e do Batalhão de Moto Patrulhamento, BMT, avistaram o carro em fuga no Setor de Clubes Sul.

Na altura do Clube Nipo, os militares conseguiram capturar o casal. O taxista ainda estava no carro. Ao fazerem a revista, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo e a faca usada no roubo.

A vítima teve ferimentos no rosto após levar coronhadas, mas não precisou ser encaminhado ao hospital. Ele foi levado à delegacia e depois para o IML para realizar o exame de corpo de delito.

O casal, que possui antecedentes criminais, foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul.