Táxis e carros de app também têm de ser higienizados

Agora, os táxis e carros de transporte por aplicativos também terão que passar por higienização constante, além de andar com janelas abertas. A determinação foi formalizada por portaria da Secretaria de Mobilidade publicada na noite de quarta (18).

Segundo a pasta, a higienização tem de ser feita com álcool etílico hidratado 70%. Locais como maçanetas, bancos, volantes, apoios de braços e cintos de segurança deverão receber mais atenção na hora da limpeza.

As medidas estão de acordo com o Plano de Contingência Distrital, que tem como objetivo combater a pandemia do novo coronavírus. A portaria também prorrogou, até 11 de maio de 2020, o prazo de renovação de autorizações de táxi e as vistorias de ônibus do transporte público coletivo do DF.

A regra vale para os casos em que as autorizações têm ou tiveram vencimento no período entre 1 de fevereiro de 2020 e 10 de maio do mesmo ano. Já os novos pedidos de transferências, previstos na Lei nº 5.323/2014, ficam suspensos também até 11 de maio de 2020.

Ainda de acordo com o Plano de Contingência do GDF, que determinou o distanciamento social dos servidores públicos, a Semob prorrogou as vigências das vistorias dos ônibus do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF.

As vistorias poderão voltar a ser feitas após 15 dias. No mesmo sentido, foram revalidadas, até 30 de março de 2020, as vistorias dos táxis que venceram ou vencerão no período de 9 a 22 de março de 2020. Com informações da Agência Brasília