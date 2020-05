Taxa de letalidade por covid-19 no DF é a menor do país

PUBLICIDADE 

De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o Distrito Federal é a unidade da Federação que apresenta a menor taxa de letalidade por coronavírus em todo o país, com 1,57% em número de óbitos em relação aos casos confirmados.

De acordo com a sexta edição do Boletim Codeplan Covid-19, divulgado nesta terça-feira (26), o maior número de óbitos ocorreu em Ceilândia, que registrou 22 mortes até o dia 24 de maio, seguida de Samambaia, com 11 óbitos. Quando são analisados os casos em proporção, o Lago Sul lidera o número de contaminados, com taxa de 552,90 casos para cada 100 mil habitantes.

O presidente da Codeplan, Jean Lima, ressalta que o resultado mostra a eficácia das medidas de prevenção e combate. “Nós estamos tratando de um vírus muito contagioso, num cenário global de crescimento de casos, mas há êxito em curar as pessoas que foram contaminadas e preservar vidas, que é um trabalho feito diretamente pelas secretarias de Saúde e Segurança”, afirmou.

Houve uma mudança da ocorrência de mortes quanto à análise de gênero. Na última semana, houve aumento relativo do número de óbitos de homens em relação às mulheres, o que inverteu o cenário, e a taxa de letalidade entre os homens ultrapassou a de mulheres no Distrito Federal.

Em relação ao coeficiente de mortalidade – número de óbitos por 100 mil habitantes – caiu drasticamente no Distrito Federal, que ocupa o 17º lugar nacional, com uma taxa de 3,4 mortes.

Com informações da Agência Brasília