Taxa de informalidade do Distrito Federal é a segunda menor do país

De acordo com o estudo, “Mercado de trabalho informal: uma perspectiva comparada do Distrito Federal”, publicado nesta quarta-feira (12) pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), há 349.538 trabalhadores informais na capital federal, o que significa 28,74% do total na localidade. O índice só não é menor do que o Santa Catarina (27,84).

A pesquisa avalia por trabalhadores informais aqueles empregados no setor privado sem carteira assinada, os autônomos e empregadores sem CNPJ e os trabalhadores familiares auxiliares.

O Varjão é a Região Administrativa com o maior índice de informalidade, 1.875 empregados informais, o que equivale a 49,68% do total de trabalhadores da cidade. O Itapoã vem em seguida com a taxa de 44,90% de trabalhadores informais.

Na outra ponta, com as menores taxas de informalidade, encontram-se o SIA, com 188 informais (21,81%), Sudoeste/Octogonal com 6.219 (22,32%) e Park Way com 2.013 (22,57%).

Perfil da informalidade

Os dados mostram que os jovens e os idosos são os mais inseridos na economia informal. A taxa de informalidade na faixa etária de 15 a 19 anos é de 50,62%, enquanto na faixa etária de 80 anos ou mais é de 54,18%.

Com relação à informalidade por sexo, o estudo apontou que 29,76% dos trabalhadores do sexo masculino atuam na informalidade, enquanto 27,49% das trabalhadoras do sexo feminino estão nesta condição. Segundo raça/cor, 26,76% dos ocupados brancos são informais, enquanto 30,14% dos ocupados negros estão nesta condição.

Com informações da Agência Brasília