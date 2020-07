Tapumes começam a ser instalados na obra do túnel de Taguatinga

PUBLICIDADE

A obra do túnel de Taguatinga saiu do papel, e já é possível ver homens trabalhando na região central da cidade. A intervenção teve início com os desvios de trânsito e a interdição da Avenida Central. Agora, é hora de uma nova etapa: o consórcio responsável pela obra irá instalar tapumes dos dois lados da Avenida Central.

Em seguida, a etapa considerada mais complicada: a retirada dos postes de iluminação do canteiro central e remanejamento dos postes de rede. Depois, o asfalto e o canteiro da avenida central serão demolidos para, enfim, dar início à escavação.

“Como a construção do túnel exige escavação com muita movimentação de terra, não podemos iniciar esta etapa da obra sem a instalação dos tapumes. Precisamos garantir a segurança de todos os envolvidos: pedestres, motoristas e operários”, explica o engenheiro Ricardo Terenzi, subsecretário de Acompanhamento e Fiscalização de obras.

Sobre a obra

O túnel terá 1.010 metros de extensão e vai contar com duas pistas paralelas, cada uma com três faixas de rolagem em cada sentido. O investimento é de R$ 275 milhões. O consórcio Novo Túnel é responsável por executar as obras. Os recursos são oriundos de contrato de financiamento firmado pelo GDF com a Caixa Econômica Federal. A previsão é de que a obra seja concluída em 24 meses.

O túnel fará uma ligação subterrânea para quem segue para Ceilândia, pela via Elmo Serejo, além de oferecer uma via alternativa pela superfície para o Centro de Taguatinga. “Isso evitará a retenção de veículos nos semáforos do centro de Taguatinga. Com a conclusão da obra, os carros que estiverem na Avenida Elmo Serejo, sentido Plano Piloto, vão mergulhar pelo túnel e sair na Estrada Parque Taguatinga (EPTG)”, esclarece Terenzi.

Ainda segundo o subsecretário, “aqueles que chegarem a Taguatinga pela EPTG também passarão por ele até o início da Via Estádio, saindo logo após o viaduto da Avenida Samdu. Vias marginais darão acesso às Avenidas Comerciais e Samdu Sul e Norte”.

Boulevard

Se por um lado o túnel irá desafogar o trânsito para os mais de 135 mil veículos que circulam pela região; por outro lado, a atual Avenida Central se transformará em uma Boulevard com foco nas pessoas e comércio da região.

Além do paisagismo, as calçadas serão revitalizadas. O fluxo de veículos na Avenida concentrará veículos do transporte público, como o BRT, e de moradores e pessoas interessadas em usufruir da região central da região administrativa.

Com informações da Agência Brasília