Taguatinga ganha 11 novos estacionamentos

PUBLICIDADE

Em Taguatinga, como parte dos investimento do Governo do Distrito Federal (GDF), foram construídos 11 estacionamentos, com 380 novas vagas para veículos. Na cidade, o investimento em mobilidade também avançou na construção de 7,1 mil m² de calçadas em cinco pontos de grande circulação. A Administração Regional estima um investimento de R$ 250 mil nas obras.

Tanto os estacionamentos quanto as calçadas são feitos na mesma modalidade de construção, utilizando-se bloquetes de concreto pré-moldados em formato hexagonal. Uma equipe da própria administração, formada por um encarregado de obras e sete colaboradores, encarregou-se de construir os 6.023,8 m² de novos estacionamentos e os 1.077,9 m² de novas calçadas. Outras 934 unidades de meios-fios pré-moldados de concreto também foram instalados como parte do acabamento das obras.

Em Taguatinga Norte, um dos locais agraciados foi a CNF 3, onde um estacionamento com 15 novas vagas, além de um complemento no calçamento, foi finalizado há cerca de dois meses. Dono de uma distribuidora de bebidas que fica de frente para a estrutura, Rodrigo Moraes, 35 anos, elogiou a iniciativa. “Toda benfeitoria ajuda. Antigamente, ali, os carros paravam em cima de um canteiro, agora está bem melhor. Tudo que envolve limpeza e claridade ajuda muito”, afirma o comerciante, que mora no Sudoeste.

Já na QNC 15, próximo ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) e ao lado do Hospital Alvorada, o GDF também entregou recentemente outro estacionamento, este com capacidade para 37 vagas, além de reforçar o calçamento da região próxima às duas unidades de saúde, facilitando o deslocamento dos pedestres.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dono de um restaurante self-service na área, Murilo César Araújo, 61 anos, conta que a benfeitoria trouxe mais organização para uma área antes tomada por irregularidades de trânsito. “Os carros ficavam alinhados de qualquer forma. Foi de grande valia a construção desse estacionamento, a obra ficou uma maravilha”, afirma o comerciante, que mora em Vicente Pires.

O administrador regional de Taguatinga, Renato Andrade, destaca a importância das recentes entregas para a população. “É uma cidade muito grande, com quase 250 mil habitantes. Os estacionamentos, principalmente os próximos aos hospitais, foram grandes conquistas devido ao alto índice de carros que circulam diariamente por ali”, ressalta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O gestor também ressalta outras importantes benfeitorias que o GDF já está implementando na cidade. “Além do Túnel, esperamos dar início a outras três grandes obras a partir de abril: o recapeamento completo do Pistão Sul e da Hélio Prates, além da captação de águas pluviais de Taguatinga, que está esperando o TCDF”.

Agência Brasília