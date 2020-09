Suspensão das cirurgias eletivas é prorrogada até 28 de setembro

PUBLICIDADE

A Secretaria de Saúde prorrogou mais uma vez a suspensão das cirurgias eletivas, desta vez até o dia 28 de setembro. As cirurgias seguem suspensas para que os esforços nas unidades de saúde sejam em prol do combate a pandemia.

A pasta lembra que esse tipo de procedimento está suspenso desde o dia 29 de junho e já tinha sido prorrogado outras vezes, no momento em que o DF passava pelo pico e pelo platô da pandemia. A exceção permanece para os procedimentos oncológicos, cardiovasculares e transplantes, que continuam normalmente em execução.

De acordo com os gestores da Secretaria de Saúde, a medida é necessária para garantir o pleno atendimento às urgências e emergências relacionadas com a Covid-19. Contudo, as áreas técnicas da pasta já começaram o planejamento para a retomada gradual das cirurgias eletivas.

Assistência

O objetivo da medida é assegurar a retaguarda de leitos no momento em que os hospitais do DF têm uma demanda maior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os pacientes com alguma cirurgia de menor gravidade agendada entre os dias 29 de junho e 28 de setembro serão remarcados para depois dessa data.

Com informações da Agência Brasília