Suspeitos se passam por mulher e arrancam dinheiro da mãe dela

PUBLICIDADE

Dois homens são suspeitos de cometer crime de estelionato. Eles teriam envolvido a filha de uma mulher para golpear a família. O caso ocorreu na quarta-feira (14), e a 23ª Delegacia de Polícia (P Sul) prendeu um deles em flagrante.

De acordo com as investigações, os dois suspeitos conseguiram a foto da filha da vítima e colocaram no perfil de um número cadastrado no WhatsApp. Em seguida, eles se passaram pela filha no aplicativo e pediram à mãe que fizesse uma transferência bancária de R$ 3.789,00.

A mulher transferiu o dinheiro e só depois perguntou do que se tratava. Neste momento, percebeu que havia sido vítima de um golpe. Ela acionou a polícia, mas continuou conversando com os suspeitos, fingindo que eles eram a filha dela para ajudar nas buscas.

Momentos depois, policiais encontraram o dono da conta bancária que recebeu a transferência. Ele afirmou que havia emprestado o cartão para a cunhada, que, por sua vez, emprestou para o suspeito do golpe.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O suspeito foi encontrado em seguida. Disse aos policiais que havia sacado R$ 1,5 mil e entregue para o comparsa, junto com o cartão do dono da conta. Os civis foram até a casa deste comparsa, mas não o encontrou.

Como o suspeito havia sacado apenas R$ 1,5 mil, a polícia ordenou que o dono da conta devolva o restante do valor. O suspeito do crime foi levado à carceragem da Polícia Civil (PCDF). O outro participante do crime não havia sido preso até a última atualização desta matéria.