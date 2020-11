Suspeitos de tentativa de homicídio são detidos em Planaltina

PUBLICIDADE

Policiais militares do Patamo apreenderam três menores e prenderam um homem suspeitos de balearem três pessoas em Planaltina, às 22h30 deste sábado (14). As vítimas foram alvejadas em um bar no Setor Residencial Oeste, próximo ao Campus da UnB. Após o crime populares conduziram os feridos para o Hospital Regional de Planaltina, um deles em estado grave.

Testemunhas reconheceram um dos autores, a equipe do Patamo foi até a casa do suspeito na Quadra 02. O suspeito de 17 anos informou o endereço dos outros envolvidos.

No conjunto G, os suspeitos subiram no telhado para despistar a polícia. Porém, o teto cedeu e um jovem de 17 anos caiu, ficando com escoriações leves. A equipe do Patamo, também deteve os outros dois suspeitos, de 16 e 18 anos. O maior de idade confessou ter dado os disparos.

Dentro do imóvel os policiais encontraram um simulacro, três munições de calibre 22, e cinco munições deflagradas de calibre 38.

Os jovens foram encaminhados para a DCA enquanto o maior conduzido para a16ª DP.

As informações são da PMDF