Suspeito de tráfico é preso em posse de drogas e explosivos no Gama

Uma operação envolvendo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi responsável por desmanchar um laboratório de drogas, no Setor Leste do Gama. Durante a ação, na noite dessa segunda-feira (11), um homem foi detido por tráfico e com ele foram achados explosivos, além de grande quantidade de entorpecentes.

Após a prisão do suspeito, foi iniciada uma operação para detonar os explosivos encontrados na residência. Com o homem, foram encontrados 60 quilos de maconha, 0,5 quilos de cocaína, uma prensa hidráulica, uma balança de precisão, uma emulsão explosiva, um veículo utilizado no tráfico, além de insumos para o refino da droga.

Detonação do explosivo

A Polícia Militar do Goiás (PMGO) acionou a PMDF para averiguar uma suposta “bomba” localizada em uma residência. Uma equipe do Esquadrão Anti-Bombas (BOPE-PMDF) se dirigiu até o local, na Quadra 04, Casa 68, para para averiguar o material.

Ao chegar, os militares confirmaram que o objeto se tratava de uma emulsão explosiva encartuchada (explosivo robusto e sensível à espoleta de cor branca e com consistência similar a uma massa à prova de água).

Com o apoio do CBMDF, foi iniciada a Operação Petardo. Por volta das 19h18, os bombeiros iniciarem o serviço de sapadores (criação de um local apropriado, no subsolo, à detonação controlada do artefato explosivo).

Na sequência a equipe realizou uma varredura de área e isolou todo o perímetro em, aproximadamente, um raio de 200 metros, para que o artefato fosse detonado com segurança.

A Operação foi deflagrada com sucesso, sem vítimas ou qualquer dano material. O Detran fez a interdição da via durante a Operação, impedindo a circulação de veículos, pedestres e ciclistas.