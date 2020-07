Suspeito de tráfico de animais, jovem picado por naja é preso

PUBLICIDADE

A Polícia Civil (PCDF) prendeu temporariamente, na manhã desta quarta-feira (29), o jovem Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkuhl. Pedro é suspeito de integrar um esquema criminoso voltado ao tráfico de animais silvestres.

O mandado de prisão foi cumprido na casa de Pedro, no Guará. Um médico-legista da PCDF acompanhou a ação para verificar as condições de saúde do jovem, que ficou na unidade de terapia intensiva do Hospital Maria Auxiliadora após ser picado por uma naja.

O caso

O caso veio à tona no dia 7 de julho, quando Pedro foi picado por uma cobra da espécie Naja kaouthia. Como a serpente é nativa da Ásia, e o suspeito não tinha autorização para criá-la, levantou-se a suspeita de tráfico de animais. Depois da picada, foram encontradas outras 16 cobras pertencentes a Pedro.

Estas 16 cobras, inclusive, foram ocultadas num primeiro momento por um amigo de Pedro. Gabriel Ribeiro levou as serpentes para um haras de Planaltina, na intenção de dispersar as autoridades. Além disso, foi ele quem entregou a naja ao Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) horas após ela picar o colega. Gabriel está preso temporariamente desde a semana passada.

A 14ª Delegacia de Polícia (Gama) esperou Pedro se recuperar da picada e aguardou o prazo de 18 dias imposto por um atestado para prender o jovem. Agora, a PCDF segue investigando o caso.