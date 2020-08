PUBLICIDADE

Um homem suspeito de participar da retirada de quase R$ 650 mil de contas bancárias de duas pessoas moradoras do Distrito Federal foi preso temporariamente na manhã desta segunda-feira (24).

Segundo investigações, o suspeito faz parte de um grupo. Os fraudadores mandavam mensagem de SMS para as vítimas com um link que direcionava para uma página falsa de um banco. Depois, as pessoas passavam a receber mensagens de WhatsApp em nome da instituição bancária.

Em seguida, os homens induziam as vítimas a gerar um código QR Code em suas contas. Elas geravam o código, tiravam foto e enviavam para as vítimas por meio do WhatsApp, achando tratar-se do banco e sem saber que era um golpe. Com os dados em mãos, o grupo fazia a fraude.

Abaixo, a própria DRCC explica como o golpe funcionava:

Só em Brasília, as duas vítimas, ao todo, tiveram um prejuízo de R$ 648.143,45. A Delegação de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC/PCDF) passou um ano investigando uma prática criminosa. Em outubro do ano passado, o Jornal de Brasília revelou uma das atuações do grupo.

As investigações mostraram que o grupo usavam serviços de internet ligados a uma empresa com sede nos Estados Unidos. Para chegar aos suspeitos, a DRCC fez contato com a Justiça estadunidense para rastrear os serviços usados pela organização criminosa. A Polícia Federal do país também auxiliou.

O suspeito preso nesta quarta (24) era morador do interior de Santa Catarina. Ele participava dos golpes usando recursos de informática oriundos dos EUA. Os alvos eram não só do DF, mas também de vários outros municípios.