Suspeito de se passar pelo governador Ibaneis Rocha é solto em Goiânia

No noite dessa terça-feira (5) o suspeito de envolvimento em golpe que usava o nome do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, para pedir dinheiro por meio de um aplicativo de mensagens, foi solto após uma audiência de custódia realizada em Goiânia.

“Através do uso desse Whatsapp com a foto e identificação do governador, foram abordados familiares, entre eles a ex-esposa para que fizessem uma transferência bancária. O criminoso usa o argumento que não estava conseguindo acessar a conta. A ex-mulher transferiu e depois percebeu que era um golpe”, explicou a delegada ao G1.

No dia em que o golpe foi identificado, o governador alertou seus contatos, informando que a agenda pessoal havia sido clonada e informando que a situação já estava sendo apurada.

Segundo a delegada, outras pessoas que participaram do golpe já foram identificadas. “Vamos pedir a prisão preventiva deles. Eles têm uma extensa ficha criminal por roubo e tráfico de drogas. Certamente eles serão presos nos próximos dias”, finalizou.