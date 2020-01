Suspeito de roubar lojas na Asa Sul é preso

PUBLICIDADE 

Nesta sexta-feira (24) a Polícia Civil do DF prendeu o suspeito de roubo em lojas da Asa Sul. Ele foi encontrado na Ceilândia, em cumprimento a mandado de prisão temporária. Ele foi reconhecido pelas vítimas e seria suspeito de ter praticado um roubo, no dia 6 de janeiro deste ano, em uma loja situada na Quadra 506 Sul.

Ele também é suspeito de praticar outros dois roubos na Asa Sul, um na mesma loja, no dia 17 de janeiro, e outro em loja da 516 Sul, ocorrido em 27 de dezembro do ano passado.

Segundo avaliação técnico-jurídica da autoridade policial, a divulgação da imagem do suspeito é necessária para a identificação de outras vítimas do grupo criminoso e para identificação dos comparsas do suspeito preso.

O suspeito chama-se Ítalo Gomes Medino, 24 anos e na busca realizada na casa dele, foram apreendidos dois tablets, uma TV, seis aparelhos de celular e a quantia de R$ 2,3 mil. Um dos aparelhos apreendidos é produto de roubo, ocorrido no dia 15, em loja do Conjunto Nacional.