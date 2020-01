Suspeito de matar motorista de aplicativo é encontrado em Taguatinga

PUBLICIDADE 

Por: Paula Beatriz

Na tarde desta quarta-feira (29) a Polícia Militar prendeu Natanael Pereira Barros, 19 anos. Segundo a polícia, ele foi reconhecido por um morador, em frente a uma loja de esportes em Taguatinga.

O homem que reconheceu Natanael chamou policiais que estavam próximo, e os PMs realizaram a prisão. Ele não ofereceu resistência, mas negou ter matado o motorista. Segundo Natanael, o contato entre os dois foi para negociar aluguel de casas.

Ele foi levado para a 12ª DP (Taguatinga Centro), para registro de ocorrência. O caso, no entanto, é investigado pela 19ª DP (P Norte).

Relembre o caso

Aldenys desapareceu no dia 3 de janeiro e foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal na BR 070, próximo de Brazlândia, no dia 18 de janeiro. Segundo o delegado, Aldenys tinha uma relação de amizade com o suspeito e estaria negociando um lote em Taguatinga. Natanael suspeitou que a vítima estaria com o dinheiro e agiu. Roubou o dinheiro, celular e carro do Aldenys.

As investigações sobre a morte do motorista de aplicativo continuam. Segundo Bautzer, a polícia trabalha com a hipótese de que Natanael não agiu sozinho, por isso estão seguindo para segunda etapa da investigação que visa descobrir se houve co-autores ou se alguém ajudou o suspeito. A polícia pediu à Justiça a prisão temporária do suspeito.

O delegado Sérgio ressalta que o aplicativo 99 POP colaborou com as investigações quando foi solicitado.