Suspeito de integrar PCC é morto em confronto com a PMDF

Um homem suspeito de fazer parte da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) morreu na tarde de quarta-feira (22) em confronto com a Polícia Militar do DF (PMDF).

O homem saiu do Estado de Goiás para entregar drogas no Recanto das Emas, segundo a PMDF. A Polícia Militar de Goiás (PMGO) pediu auxílio à corporação do DF para prender o suspeito.

Chegando nas quadras 400 do Recanto, os policiais afirmam terem sido recebidos a tiros. Eles revidaram e acabaram alvejando o suspeito, que não resistiu ao ferimento e morreu no local. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) atestou o óbito.

Após a troca de tiros, outro suspeito foi preso. Também foram apreendidos cerca de 9 kg de maconha e um revólver calibre 38. A informação de que o homem morto fazia parte do PCC ainda será confirmada, afirma a PMDF.